بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في جميع لجان الثانوية العامة .. الآن

ووجه الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.