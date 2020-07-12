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تعليم

بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في جميع لجان الثانوية العامة .. الآن

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:05 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
بدأ الآن طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الكيمياء للشعبتين العلوم والرياضيات والجغرافيا للشعبة الأدبية.


كما يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).


بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).


وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.


ووجه الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل موافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة من خلال التقرير اليومى الذى يرسل للجنة عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على السادة المنتدبين، ومشددًا على أن كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها.

وشدد على الالتزام بتوزيع الكراسة الامتحانية فى المواعيد المقررة وفى حالة تأخير التوزيع لأى سبب يتم إعطاء الطالب الوقت كاملًا، ويتم تحرير محضر إثبات حالة وأسباب تأخر توزيع الكراسة الامتحانية.
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