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أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب على البلاد غدا.. والعظمى في الصعيد 42

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:36 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، على البلاد، غدا الاثنين، استمرار حالة الطقس الحار الرطب خلال ساعات النهار على كل مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يكون الطقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدلا نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال النهار معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما يكون على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة الرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 36 للعظمى و24 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمي 24 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمي والصغري 29، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى و27 للصغرى، جنوب الصعيد 42 للعظمى و30 للصغرى. 
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