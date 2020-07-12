غدا اجتماع لاقتصادية النواب لدراسة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون البنك المركزي

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات البرلمانية خلال الأسبوع الجاري حيث تعقد اجتماع غدا برئاسة النائب أحمد سمير صالح رئيس اللجنة، وتناقش اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانون بإصدار قانون البنك المركزي في ضوء الملاحظات.





وتعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وكان مجلس النواب قد وافق على قانون البنك المركزي و أحاله بمجلس الدولة الذي أرسل مجموعة من الملاحظات على التشريع ومن المقرر أن تدرسها اللجنة.





وتعقد اللجنة الاقتصادية أيضا اجتماع الثلاثاء لنظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع لجان القوى العاملة والدستورية والتشريعية بمجلس النواب.





الجدير بالذكر أن البرلمان كان قد وافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحاله لمجلس الدولة وتدرس اللجنة الملاحظات التي ارسلها