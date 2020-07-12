لجان الثانوية العامة تشهد تفتيش الممتحنين 3 مرات.. ضبط طلاب نجحوا في تهريب الموبايلات داخل اللجان لتصوير الامتحان وإرساله لجروبات الغش.. والتعليم تنفي وجود خطأ في أحد أسئلة الجغرافيا اليوم

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، صباح اليوم، الأحد، في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية.

اقرأ أيضا |









وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.







وقبل توزيع الامتحان في اللجان، كانت انتشرت على صفحات الغش أنباء تزعم تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا، إلا أن وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا رسميا قالت خلاله: "بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافيا، تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة وصور مركبة على أكواد امتحان مادة الاستاتيكا، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب أي امتحان من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم، وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة".





اقرأ أيضا|

وقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم لأول مرة تفتيش الطلاب 3 مرات، مرة على مدخل اللجنة قبل الدخول، ومرة في تمام التاسعة والنصف قبل بدء الامتحان مباشرة، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بدء زمن الامتحان، وذلك للكشف بالعصا الإلكترونية عن وجود أي تليفونات محمولة أو وسائل غش يمكن أن يتم استخدامها أثناء الامتحان".









وعلى الرغم من كل هذه التشديدات والإجراءات الحاسمة لمنع دخول التليفونات المحمولة، إلا أن بعض الطلاب قد نجحوا في إخفاء التليفونات وتهريبها من كل هذه التفتيشات، والوصول بها إلى لجنة الامتحان، لاستخدامها في تصوير الأسئلة وإرسالها لجروبات الغش.









من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا قالت خلاله: " بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان من صور لامتحانات اليوم لمادتي الكيمياء والجغرافيا".





وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لصور مادة الكيمياء المتداولة قبل الساعة 10 والنصف صباحًا تبين أنها صور قديمة لامتحانات الأعوام السابقة، وبعد الساعة 10:30 صباحًا تم ضبط الطالب "و. أ" بإدارة أخميم بمحافظة سوهاج، بمحاولة غش بحيازة محمول، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.











أما بالنسبة لامتحان مادة الجغرافيا، فقد تم ضبط الطالبة "ن. م. أ. ف" بلجنة مدرسة يوسف عطوان الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم ضبط الطالبة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.









من جانبه، أرسل الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، تحذيرا شديد اللهجة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة.









جاء هذا التحذير كالتالي: " كل مراقب وملاحظ ورئيس دور ومشرف أمن إدارى مسئولين بشكل كامل في حال نجح طالب في إخفاء الموبايل، وقام بتصوير أجزاء من الامتحان ونشرها".









اقرأ أيضا | التعليم: تسليم كراسات امتحان التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة الثلاثاء لحلها منزليا





ووجه الدكتور رضا حجازى رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بموافاة لجنة النظام والمراقبة المختصة بتقرير يومي عن أى حالات غش جماعى قهرى(اللجنة كاملة أو لجنة فرعية) أو أى محاولة للتعدى على المنتدبين.









كما شدد حجازي على تحرير محضر اثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة من أحداث وأهمها: محضر بمرض الطالب أو الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان على أن يوقع المسئول الصحي باللجنة على هذا المحضر، كما سيتم عمل محضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد 9 وقبل الساعة 10 ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.









وقد التزمت لجان الثانوية العامة اليوم، بالتعليمات الصادرة عن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 بوزارة التربية والتعليم، الخاصة بضرورة الإعلان في مكان ظاهر باللجنة عن أن حيازة التليفون المحمول حتى وإن كان مغلقا يعتبر شروعا في الغش والإخلال بنظام الامتحان ويعرض الطالب للمساءلة القانونية.









وقد انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنباء تزعم وجود سؤال خطأ في امتحان مادة الجغرافيا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن داخل اللجان.









اقرأ أيضا| 3000 جنيه.. وزير التعليم يعلن مصروفات مدرسة الطاقة النووية بالضبعة 2021



من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا نفت خلاله ما أثير بشأن وجود خطأ بالسؤال رقم 9 بالنموذج (أ) بامتحان اليوم لمادة الجغرافيا اليوم.



وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: "أكدت الهيئة الفنية لواضعي الامتحان أنه لا يوجد أخطاء والبدائل سليمة ويوجد بها الإجابة الصحيحة والسؤال موجود نصًا بالكتاب المدرسي صفحة 40".





على جانب آخر، اعتمد اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).









وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.









فمن خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين، وفى ضوء هذا الاجتماع، تم البدء فى تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألفا و114 ورقة، أسفرت عن نجاح 10201 طالب/طالبة بنسبة نجاح 91.8%.









الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، إن 2925 طالبا/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 1158 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية. وقالإن 2925 طالبا/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 1158 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية.









كما حصل 2091 طالبا/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية" على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالبا/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.









و تبدأ كنترولات الثانوية العامة اليوم في تقدير درجات العينة العشوائية لإمتحاني "الاستاتيكا" و"الديناميكا" لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة.









وأكد الأستاذ جمال الشاهد، مدير عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالى ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط ومقام.









وقال: "فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها)".









وأوضح أنه فى حالة السؤال الذى به فقرتان، يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما.









وأشار إلى أنه فى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطاؤه نصف درجة على الخطوات.







