يشمل تحليل المخدرات.. وكيل الصحة بالغربية: 19 مرشحا لمجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن عدد المرشحين لمجلس الشيوخ الذين خضعوا لإجراء الكشف الطبي وصل إلي 19 مرشحًا فعليا خضعوا لاختبارات الكشف عن المخدرات والأمراض النفسية والعصبية على مستوى مستشفيات العامة .





اقرأ أيضًا: محافظ الغربية يستمع للشباب 9 أيام.. ويشيد بالأفكار والمبادرات الوطنية

ولفت الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن الكشف الطبي بدأ من يوم الأربعاء الماضي الموافق 8/7/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 16/7/2020 ، وذلك بجميع المستشفيات العامة بمراكز ومدن المحافظة .

وأضاف وكيل الصحة أن الكشف الطبى يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ًا وذلك بمستشفيات " مستشفى زفتي العام ، مستشفى السنطة العام ، مستشفى المحلة العام ، مستشفى المنشاوي العام ، مستشفى كفر الزيات العام ، مستشفى قطور المركزي.

كما شدد على ادارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين .

كما تم تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى.