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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 12-7-2020

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:01 م
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12-7-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.16 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر  الدينار الكويتي نحو 49.35 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 41.18  جنيه للشراء 42.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.16 جنيه للشراء و22.63 جنيه للبيع.
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