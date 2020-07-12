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تعليم

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثي لإدارة الشكاوى في الزراعة المستدامة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعــلن الدكتور أحمـــد جــابر شــديد، رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قد حصلت على مشروع بحثي بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF )  بعنوان: نظم إدارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار من أجل الزراعة المستدامة في مصر.

وأضاف شديد أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بما يزيد عن 14% من الناتج القومي، ويعمل به حوالي 31% من القوى العاملة، كما يشكل الافتقار إلى الدعم الفعال للمزارعين لتبني الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب الوقاية عاملا أساسيا يعوق الإنتاجية والأمن الغذائي.


 كما يحتاج المزارعون إلى المشورة الدائمة عن أمراض المحاصيل وأنماطها المختلفة ومن هنا كان حرص الباحثين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم على البحث عن آليات تكنولوجية حديثة تساعد المزارعين في المجتمعات الريفية الشاسعة في الحصول على المعلومة والمشورة الصحيحة في المجال الزراعي.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي أستاذ مساعد علوم الحاسب وتحليل البيانات الكبيرة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم  والباحث الرئيس للمشروع، أن الهدف الأساسي للمشروع، هو المساهمة في حل مشكلة الدعم والمشورة للمزارعين في المجتمعات الريفية من خلال اقتراح نظام جديد لإدارة الشكاوى استنادا إلى تحليل البيانات الزراعية واستفسارات المزارعين ونشرها إضافة إلى تقديم المشورة المناسبة للمزارعين بناء على استفساراتهم، كل ذلك بشكل الكتروني بسيط الاستخدام.
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