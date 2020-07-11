رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية

تفقد الدكتورأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في اليوم الأول لبدء الامتحانات وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية وأيمن حلبة أمين عام الجامعة.





وقام رئيس الجامعة بتفقد الامتحانات بكلية التربية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، وتفقد رئيس الجامعة الوسائل التي من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر .





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وأكد رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة.





وشدد على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحراري وأكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحرص على سلامتهم.





كما أشار إلي ضرورة تواجد أستاذ المادة في كل لجنة وذلك لتوضيح ما قد يكون غامض أو غير مفهوم من الأسئلة متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.

