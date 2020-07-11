AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية

السبت 11/يوليه/2020 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد الدكتورأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية في اليوم الأول لبدء الامتحانات وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نبيلة حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية وأيمن حلبة أمين عام الجامعة.


وقام رئيس الجامعة بتفقد الامتحانات بكلية التربية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والملاحظين، وتفقد رئيس الجامعة الوسائل التي من شأنها مساعدة الطلاب على أداء الامتحان بسهولة ويسر .


أقرأ أيضا :جامعة الفيوم تشارك في أكبر تجربة علمية بحثية على مستوى العالم "المصادم الهيدروني"


وأكد رئيس الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامة وإحضار كل طالب أدواته الخاصة وضرورة التباعد الاجتماعي الكافي بين الطلاب وذلك لضمان سلامة أبناء الجامعة.


وشدد  على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عملية التعقيم والكشف الحراري وأكد على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات التي من شأنها الحرص على سلامتهم.


كما أشار إلي ضرورة تواجد أستاذ المادة في كل لجنة وذلك لتوضيح ما قد يكون غامض أو غير مفهوم من الأسئلة متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.

رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية
رئيس جامعة الفيوم يتفقد اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتفقد كليات التربية والزراعة والاقتصاد المنزلى

عميد علوم عين شمس: بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11 يوليو...إجراءات احترازية لمواجهة كورونا باختبارات"التربية النوعية"

1200 طالب بالتربية النوعية.. جامعة عين شمس تبدأ امتحانات الفرق النهائية...اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الطلاب

تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية بتربية عين شمس

وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بتربية عين شمس

بتدابير وقائية.. «آثار الفيوم» تستعد بكامل طاقتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

10 قائمة و7 فردي وأبو هشيمة أبرزهم.. ننشر أسماء مرشحي الشعب الجمهوري لانتخابات الشيوخ

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

AdvertisementS

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني