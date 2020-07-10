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تعليم

جامعة الفيوم تشارك في أكبر تجربة علمية بحثية على مستوى العالم "المصادم الهيدروني"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:15 ص
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

صرح  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة ستشارك في أكبر تجربة علمية بحثية على مستوى العالم وهي المصادم الهيدروني الكبير من خلال مركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم والمتصل بالمركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) بجينيف بسويسرا.

وأضاف شديد أنه سيتم خلال الشهر الجاري تزويد هذا المركز بسوبر كمبيوتر (super computer) هو الأكبر والأعلى إمكانات في مصر وإفريقيا حيث يتكون من أكثر من 3000 كور بروسيسور (core processor) ومساحة تخزين أكثر من 1400 تيرابايت.
 

وأكد رئيس جامعة الفيوم أن وزارة التعليم العالى تقدم كل الإمكانيات اللازمة لجامعات مصر ومن ضمنها  جامعة الفيوم ، للمشاركة فى المسابقات الدولية والمحلية .

وأضاف شديد بأن عمداء وأساتذة واعضاء هيئات التدريس  والإداريين بكليات جامعة الفيوم ، يبذلون كل جهودهم وعطائهم للنهوض بجامعة الفيوم فى كافة النواحى العلمية والبحثية .

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