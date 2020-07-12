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رياضة

قبل أيام من استئناف الدوري.. إصابة حكم مغربي بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:03 م
حكم كرة قدم
حكم كرة قدم
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محمد السعيد
أظهرت نتائج المسحة الطبية التي خضع لها حكام الدوري المغربي، إصابة حكما مساعدا بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن الفحوصات الطبية للحكام، أثبتت إصابة حكما مساعد، بعد انتظار 6 أيام من إجراء المسحة.

وأضاف الصحيفة المغربية، أن الحكم المصاب بفيروس كورونا خضع للحجر الصحي بإحدى مستشفيات المغرب، عقب ظهور نتيجة المسحة.

وتابعت الصحيفة، أن حكام الدوري المغرب سيدخلون معسكرا بمركز محمد السادس لكرة القدم، بداية من اليوم، الأحد، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن مؤخرا، استئناف بطولة الدورى المحلي 24 شهر يوليو المقبل بعد تعليقه لأكثر من ثلاثة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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