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عبد الرازق توفيق: المجتمعات العمرانية الجديدة تمكن الدولة من بناء إنسان محب لوطنه

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:58 م
الاسمرات
الاسمرات
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أسامة علي

أشاد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية،بما تقدمه الدولة تجاه المواطن ومنها بناء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أن نقل المواطنين من المناطق العشوائية للمناطق الجديدة بمثابة مناخ حضارية، ويمكن الدولة من بناء إنسان سليم محب لوطنه.

وأشار عبد الرازق توفيق إلى أنه كثيرا ما انتقدت مصر بسبب المناطق العشوائية، معقبا:" ما يحدث من الآن هو حنو كبير على الشعب المصرى".

وأشاد الكاتب الصحفى، بتوفير فرص العمل للمواطنين بعد انتقالهم الأسمرات 3.

وأوضح رئيس تحرير الجمهورية، إلى أن الشقة تتكلف على الدولة 600 ألف جنيه لا يدفع منها المواطن إلا تكاليف الصيانة.

 

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