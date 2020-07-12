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برلمان

أبرزها هبوط أسعار السلع.. اقتصادية النواب تكشف فوائد تحويل السيارات من الوقود للغاز

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:11 م
السلع
السلع
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، إضافةً إلى عدم ترخيص السيارات، إلا بعد تحويلها للغاز بـ قروض بفائدة صفرية لأصحابها.


وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشجع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي بدلًا عن مشتقات المواد البترولية المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد عديدة أبرزها تخفيض أسعار السلع والمنتجات حيث أن السلع والمنتجات يرتفع سعرها وارتفاع سعر المواد البترولية المستوردة على حسب السعر العالمي للنفط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد مصر على الغاز الطبيعى أيضا يقلل نسبة الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة فضلا أن الغاز الطبيعى صديق للبيئة ولا يوجد به أضرار على صحة المواطن، مطالبًا بتوفير محطات الوقود مجهزة لشحن العربيات الغاز  خاصة على الطرق الطويلة.

كان ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.

وقال الرئيس السيسي، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية: "اللى عنده عربية بتكلفة مصاريف كتير.. نقول له هنقدر نساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة، بس يا ريت العربية دى تكون مجهزة بالغاز لأنها توفر نصف تكاليف الوقود، وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو العربات الملاكى أو التاكسي".

وطالب الرئيس، الحكومة والبنوك بإتاحة ذلك بفائدة مخفضة، مضيفًا أن تحويل مليون مركبة من بنزين لغاز يتكلف 8 مليارات جنيه، ووجه حديثه لوزير المالية قائلًا: "يا وزير المالية إنت بتخاف على الفلوس أوى.. مليون عربية تتحول من بنزين لغاز بتكلف 8 مليارات جنيه.. لو عاوزين الناس تيجى معاكم لازم تنزلوا للناس أكتر من كدا.. طيب ما فائدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة".


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