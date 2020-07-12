أبرزها هبوط أسعار السلع.. اقتصادية النواب تكشف فوائد تحويل السيارات من الوقود للغاز

أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، إضافةً إلى عدم ترخيص السيارات، إلا بعد تحويلها للغاز بـ قروض بفائدة صفرية لأصحابها.
وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشجع المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي بدلًا عن مشتقات المواد البترولية المستوردة من الخارج، مؤكدًا أن استخدام الغاز الطبيعى له فوائد عديدة أبرزها تخفيض أسعار السلع والمنتجات حيث أن السلع والمنتجات يرتفع سعرها وارتفاع سعر المواد البترولية المستوردة على حسب السعر العالمي للنفط.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد مصر على الغاز الطبيعى أيضا يقلل نسبة الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة فضلا أن الغاز الطبيعى صديق للبيئة ولا يوجد به أضرار على صحة المواطن، مطالبًا بتوفير محطات الوقود مجهزة لشحن العربيات الغاز خاصة على الطرق الطويلة.
كان ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.