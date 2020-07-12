أبرزها هبوط أسعار السلع.. اقتصادية النواب تكشف فوائد تحويل السيارات من الوقود للغاز

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتماد مصر على الغاز الطبيعى أيضا يقلل نسبة الاستيراد من الخارج ويوفر العملة الصعبة فضلا أن الغاز الطبيعى صديق للبيئة ولا يوجد به أضرار على صحة المواطن، مطالبًا بتوفير محطات الوقود مجهزة لشحن العربيات الغاز خاصة على الطرق الطويلة.

أكد الرئيس

، ضرورة إلقاء الضوء على مبادرات الدولة فيما يتعلق بتوفير السلع وتخفيض أسعارها، لافتًا إلى أن مبادرات الدولة لا تمس طبقات محدودي الدخل فقط، ولكن تمس الطبقات التي في أول سلم الطبقة المتوسطة.

كان ذلك بعد أن