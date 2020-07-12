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فن

بشعر قصير.. كندة علوش تسأل جمهورها عن الأستايل المناسب لها

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:23 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد بدران _ أسماء الحسيني
شاركت الفنانة السورية كندا علوش متابعيها بصورة جديدة لها  عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

وظهرت بشعر قصير في الصورة ، وكتبت كندا على صورتها متسائلة :"قصير وفاتح ولا طويل وغامق (صورة قديمة"

وجاءت لها التعليقات من متابعيها على الصورة كالاتي:

طويل وفاتح 

طويل وغامق 

كلو بيلبقلك انتى قمر 




 وأطلقت الفنانة السورية كندة علوش والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد  تحدي خير جديد بالتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين UNHCR لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة خلال شهر رمضان.. وحدّدت كندة وريا 3 أيام لإنجاز التحدي بجمع التبرعات لتغطية احتياجات رمضان الأساسية لـ 25 عائلة لاجئة، لصنع الفارق في حياتهم بتوفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة لهم، وجاءت نتيجة التحدي أفضل من تمنياتهما، وتوصلتا خلال الثلاثة أيام لجمع تبرعات 35 أسرة.
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