بشعر قصير.. كندة علوش تسأل جمهورها عن الأستايل المناسب لها

شاركت الفنانة السورية كندا علوش متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"





وظهرت بشعر قصير في الصورة ، وكتبت كندا على صورتها متسائلة :"قصير وفاتح ولا طويل وغامق (صورة قديمة"





وجاءت لها التعليقات من متابعيها على الصورة كالاتي:





طويل وفاتح





طويل وغامق





كلو بيلبقلك انتى قمر















