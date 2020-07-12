إشادة برلمانية بجهود الرئيس في مشروع الأسمرات.. نواب: السيسي تصدى للعشوائيات.. وما تحقق نقلة حضارية

النائب فايز بركات: مشروع الأسمرات يدعم تطبيق العدالة الاجتماعية لسكان المناطق العشوائية

النائب طارق متولي: نقلة حضارية في عهد السيسي

وكيل نقل البرلمان: الرئيس ضرب المثل اليوم في جبر الخواطر

خالد مشهور: الرئيس وفر لقاطنى العشوائيات واقعا مجتمعيا جديدا









افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق.

وتضمنت الافتتاحات الرئاسية اليوم، أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي احتياجات نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





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وفى هذا الصدد رحب عدد من نواب البرلمان بهذا الافتتاح الكبير، مؤكدين أن مشروع الأسمرات يمثل نقلة حضارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن كونة تطبيق عملي لفكرة عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية، إضافةً إلى أن الرئيس بهذا العمل وفر لقاطنى العشوائيات واقعا مجتمعيا جديدا وخدمات سكنية ومجتمعية متكاملة.





فى البداية، أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعيةـ بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات اليوم، و قال "يعتبر مشروع "الأسمرات 3" أهم المشروعات القومية التى تُنفذ في محافظة القاهرة، ويلقى اهتمام ودعم القيادة السياسية باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة داخل العاصمة والقضاء عليها، قائلا بهذه المشروعات القومية يحق لنا أن نقول : تحيا مصر برئيسها ومشروعاتها.





وقال النائب إن مشروع الأسمرات تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





وأضاف مشهور " أثبتت الدولة والحكومة أنها مختلفة عن أي حكومات سابقة، حيث انتشرت فى عقود سابقة العشوائيات فى أحياء القاهرة ومختلف المحافظات، تحت سمع وبصر الدولة التى كانت تعتبرها مخرجا لأزمة الإسكان فى ظل توقف الدولة عن بناء مساكن جديدة تواكب الزيادة السكانية المتلاحقة، حتى استوطنت هذه البؤر العشوائية ٦٨ منطقة على مستوى احياء القاهرة، فتحول بعضها الى «مفرخة» للجريمة و الإرهاب.





ومن جانبه، أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مشروع الأسمرات الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، يلخص مقولة واحدة وهى عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية، حيث كان الرئيس السيسي حريصا على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومن بينهم هذه الفئة التي ظلمت كثيرا في الماضي بسكنها مناطق العشوائيات.





وأشار النائب إلى هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة داخل العاصمة حيث يقام المشروع على مساحة 65 فدانا ويضم 124 عمارة مكونة من دور أرضى بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة ، وأن الرئيس السيسي اليوم أضاف صفحة مضيئة فى ملف تطوير العشوائيات الذى بدأه الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية قبل 6 سنوات، وكان همه الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.





وأشاد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمشروع الأسمرات وافتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثالثة له، حيث قال أنه نقلة حضارية بكل المقاييس في عهد الرئيس السيسي.





وأشار النائب إلى أن الرئيس منذ تولى المسئوليةكان من أهم الملفات لديه هو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يحمل سكان هذه المناطق العشوائية وكيفية توفير مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، حيث إنها تساهم في بناء الإنسان وتعد من أهم حقوق الإنسان التى سعى لتوفيرها.





وأضاف النائب أننا نشهد كل فترة افتتاح الرئيس لأحد هذه المشروعات مثل بشائر الخير والأسمرات وغيرهما من المناطق الحضارية، ونقل سكان العشوائيات إليه، لتكون بالفعل نقلة حضارية غير مسبوقة.





كما، أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل نقل البرلمان، بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات ، و اضاف " من أهم المواقف هو جبر الرئيس السيسي للمواطنين والأطفال، ولقائه معهم بصفة الأب والمسئول عنهم، حيث التقى أثناء الجولة بعدد من المواطنين وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.



