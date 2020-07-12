AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تطوير العشوائيات أهم أولوياته.. برلمانى: مشروع الأسمرات نقلة حضارية في عهد السيسي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
فريده محمد
أشاد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمشروع الأسمرات وافتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثالثة له، حيث قال أنه نقلة حضارية بكل المقاييس في عهد الرئيس السيسي.

وأشار النائب إلى أن الرئيس منذ تولى المسئوليةكان من أهم الملفات لديه هو  ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يحمل سكان هذه المناطق العشوائية وكيفية توفير مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، حيث إنها تساهم في بناء الإنسان وتعد من أهم  حقوق الإنسان التى سعى لتوفيرها.

وأضاف النائب أننا نشهد كل فترة افتتاح الرئيس لأحد هذه المشروعات مثل بشائر الخير والأسمرات وغيرهما من المناطق الحضارية، ونقل سكان العشوائيات إليه، لتكون بالفعل نقلة حضارية غير مسبوقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: الرئيس السيسي وضع تطوير المناطق العشوائية على أجندة أولوياته

محافظ القاهرة: نستعد لافتتاح الأسمرات 3 بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

برلماني: السيسي أول قائد في تاريخ مصر يقتحم ملف المناطق العشوائية غير الآمنة

نائب محافظ القاهرة: تطوير العشوائيات وتوفير حياة آمنة لسكانها من أولوياتنا

النائب خالد فهمي لـ"صدى البلد": إنجاز 90% من تطوير المناطق الخطرة.. 3 تشريعات لمكافحة العشوائيات.. ومصر خالية من عشوائية المباني في 2025

رئيس الوزراء: مشروع الأسمرات يخدم 240 ألف أسرة تقطن فى المناطق غير الآمنة .. فيديو

ترشيحاتنا

عيد الأضحى 2020.. تعرف على موعد وقفة عرفة وصلاة العيد

مصر للطيران: إجراء تحليل PCR لـ كورونا شرط السفر إلى دولة الإمارات

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

في أول رد فعل له.. كهربا يدافع عن أمه ويهاجم المتطاول عليها بعنف

الرئيس السيسي: لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز.. ويوجه رسالة هامة لوزير المالية

قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ إيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية