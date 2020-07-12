تطوير العشوائيات أهم أولوياته.. برلمانى: مشروع الأسمرات نقلة حضارية في عهد السيسي

أشاد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمشروع الأسمرات وافتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الثالثة له، حيث قال أنه نقلة حضارية بكل المقاييس في عهد الرئيس السيسي.





وأشار النائب إلى أن الرئيس منذ تولى المسئوليةكان من أهم الملفات لديه هو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يحمل سكان هذه المناطق العشوائية وكيفية توفير مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، حيث إنها تساهم في بناء الإنسان وتعد من أهم حقوق الإنسان التى سعى لتوفيرها.



