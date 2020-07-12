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برلمان

النائب فايز بركات: مشروع الأسمرات عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:20 م
مشروعات الاسمرات
مشروعات الاسمرات
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فريده محمد
أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن مشروع الأسمرات الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، يلخص مقولة واحدة وهى عدالة اجتماعية لسكان المناطق العشوائية، حيث كان الرئيس السيسي حريصا على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومن بينهم هذه الفئة التي ظلمت كثيرا في الماضي بسكنها مناطق العشوائيات.


وأشار النائب إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة داخل العاصمة حيث يقام المشروع على مساحة 65 فدانا ويضم 124 عمارة مكونة من دور أرضى بالإضافة إلى 9 أدوار متكررة.


وتابع النائب حديثه:" أن الرئيس السيسي اليوم أضاف صفحة مضيئة فى ملف تطوير العشوائيات الذى بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية قبل 6 سنوات، وكان همه الأول والأخير الحفاظ على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم".
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