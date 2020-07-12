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رياضة

خاص.. الملعب التونسي: طلبنا ضم هذا اللاعب من إنبي

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد أنيس الباجي، المتحدث الرسمي لنادي الملعب التونسي، أنهم طلبوا التعاقد مع أحد لاعبي نادي إنبي بصفة رسمية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الناديين اليوم الأحد، عن توقيعهم لتؤأمة بينهما للاستفادة فيما بينهما في المستقبل من تبادل الخبرات واللاعبين.

وقال الباجي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" جاءت التؤامة بين الناديين لتكون بادرة خير بينهما، ولزيادة توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر وتونس والتعاون على الصعيد الرياضي.

وأضاف الباجي:" عبرنا عن رغبتنا في الاستفادة من خدمات اللاعب أحمد يوسف والتعاقد معه."

وشارك اللاعب في 11 مباراة هذا الموسم في الدوري المصري، وصنع هدفًا وحيدًا.
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