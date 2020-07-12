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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات جنوب غرب اليابان إلى 70 شخصا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب غرب اليابان إلى 70 متوفى.


وأفادت قناة "إن.إتش.كيه اليابانية، اليوم الأحد، بأن معظم الضحايا من مديرية كوماموتو وأماكن أخرى في جزيرة كوسيو، حيث تم العثور على جثة شخص، بينما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.


وذكرت القناة أن وكالة الإطفاء ومكافحة الكوارث الطبيعية حصلت على بلاغات تفيد بتدمير أو غرق 12660 منزلا ومبنى في 20 مديرية.


وتستمر الأمطار الغزيرة في جزيرة كوسيو منذ نحو أسبوع وانتشرت في هذه الفترة إلى أكبر جزيرة يابانية هونسيو، ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بزيارة إلى الأماكن المنكوبة.
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