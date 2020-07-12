ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات جنوب غرب اليابان إلى 70 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب غرب اليابان إلى 70 متوفى.









وأفادت قناة "إن.إتش.كيه اليابانية، اليوم الأحد، بأن معظم الضحايا من مديرية كوماموتو وأماكن أخرى في جزيرة كوسيو، حيث تم العثور على جثة شخص، بينما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.









وذكرت القناة أن وكالة الإطفاء ومكافحة الكوارث الطبيعية حصلت على بلاغات تفيد بتدمير أو غرق 12660 منزلا ومبنى في 20 مديرية.







