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أخبار البلد

بعد استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدا.. الري: رفع التقرير النهائي حول سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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أمل مجدى
تواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.


استهل الوزراء الاجتماع استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتى قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانبان السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.


وفى نهاية الإجتماع تم الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدًا ويعقب ذلك عقد الاجتماع الوزارى، على أن يتم في نهاية الاجتماع رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى.
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