من 8 لـ 12 ألف جنيه.. نيفين جامع: تقسيط قيمة تحويل السيارات للغاز الطبيعي على 5 سنوات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه عند تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح تكلفة التحويل بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة، متابعة "السيارات الأجرة تستخدم يوميا حوالي 15 لتر بنزين، وبالتالي هذا سيكلفها شهريا مبلغا كبيرا، وعند مقارنة الفرق بين البنزين والغاز لنفس السيارة سيكون هناك توفير".





وأضافت وزيرة التجارة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن في حالة عدم توفير المبلغ المخصص للتحويل لدى الفرد، سيقوم بالتوجه إلى أحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات، وبناء على ذلك سيتم تقسيط المبلغ، موضحة "يتقسط على سنة أو اتنين بس بحد أقصى 5 سنوات".





وأشارت إلى أنه يتم الحصول على القسط من خلال قيام الفرد بتموين السيارة، أي إذا كان الفرد سيمون ب مبلغ قدرة 100 جنية وهو لدية قسط، سيقوم بدفع 105 أو 108 جنيهات، متابعة: هو مبلغ بسيط جدا لن يشعر به المواطن.





وأشارت إلى أن هذا البرنامج متواجد، ولكن الرئيس أوصى بالإعلان عنه بشكل أكبر، ووجه بالتوسع بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز، مستطردة "من أهم المواصفات الخاصة بالسيارات التي سيتم تحويلها هو ألا يمر عليها 20 عاما، إضافةً إلى قدرة الموتور التي يجب ألا تقل عن 75%".





وواصلت "هذه المبادرة تشمل السيارات الأجرة والملاكي والميكروباص، لأن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بوسائل النقل، ونقلل من التلوث"، معقبة "اتجاهنا إلى الغاز سيعمل على تقليل الواردات للمواد البترولية، خاصة وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز".





وفيما يخص السيارات التي تجاوزت العشرين عاما، أوضحت "سيكون هناك عملية تعرف بالإحلال، حيث سيتم أخذ السيارة القديمة وإعطاء المالك مبلغًا بدلا عنها، وسيكون هذا المبلغ مقدم لسيارة جديدة"، مشددة على أنه لن يكون هناك تفرقة في طريقة الدفع بين سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة.



