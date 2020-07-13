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بين الناس

محمود من ذوي الهمم يناشد المسئولين توفير وظيفة ضمن فئة الـ 5%

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمود عبد العزيز إبراهيم، من محافظة الأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة بسبب عدم تعيينة ضمن فئة الـ 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال فى رسالته : أنا مواطن قصير القامة (قزم) أبلغ من العمر 33 عاما وحاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق من المعهد العالى للسياحة والفنادق سنة 2007 وتقدمت لوظائف كثيرة حتى ذلك التاريخ لم أحصل على أي وظيفة.

للتواصل مع القارىء من خلال الرقم التالى 01060809243
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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