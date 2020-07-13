أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يبرئ نفسه من واقعة الفيديو المسرب.. اجتماع عاجل للكاف.. ومحمد صلاح يقترب من خسارة عرشه

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:





أعربت نور الخطيب، ابنة محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن غضبها من الإهانات التي تعرضها لها والدها من خلال فيديو مسرب لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





حرص الإعلامي أحمد شوبير نجم حراسة مرمى الأهلي السابق، على التعليق على الاعتداءات التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في فيديو مسرب على السوشيال ميديا.





تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعد إرسال نادي الدفاع الحسني الجديدي طلبا للكاف قد يتسبب في صدور قرار بحرمانه من ضم أي صفقات، في الميركاتو الصيفي.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، إن ما حدث خلال الساعات الماضية يدل على آثار الفتنة بيننا.





كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، عن السبب الحقيقي وراء الفيديو المفبرك المنتشر على السوشيال ميديا.





أقيمت 4 مباريات اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أزمة الفيديو الذي أثار الجدل فى المجتمع المصري.



