محمود الخطيب يتصدر تويتر بعد مقاضاته لرئيس نادي الزمالك

تصدر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إعلانه الرسمي مقاضاة رئيس نادي الزمالك.





وتقدم رئيس النادي الأهلي المصري، الكابتن محمود الخطيب ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، على خلفية انتشار مقطع صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحمل إساءات لشخص الخطيب ويزعم أن الشخص الذي يتحدث هو رئيس نادي الزمالك.









و جاءت تعليقات رواد تويتر كالآتي:





اخيرا يا بيبو





يارب يتحاكم بجد





زهقنا من التطاول بتاعه كل شوية ده





لازم فعلا واقفة مع اللي بيحصل ده













وكان قد أكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه أنه لم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه.









وطالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري. وطلب سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.