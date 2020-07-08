أحمد شوبير يعلن شفاء جميع المصابين بـ فيروس كورونا في نادي طنطا

، أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا. وفي سياق سابق أصدر نادي طنطا بيانًا رسميًا





وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولي يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .





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وقال أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا، أن هناك 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا، ظهرت بعد إجراء المسحة الأولى.



وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابون بكورونا بالإضافة إلى 2 من الجهاز الفني".





وواصل:" عودة الدوري صعبة للغاية، فالأمر لا يمكننا السيطرة عليه، وضيق الوقت بسبب زيادة الحالات في الدوري المصري يحول دون إكمال المسابقة.