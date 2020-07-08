AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يعلن شفاء جميع المصابين بـ فيروس كورونا في نادي طنطا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحالات الخمسة التي كانت نتائجها إيجابية خلال المسحة الأولى التي أجراها لاعبو الفريق الأول بنادي طنطا للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف الدوري المصري، تغيرت نتائجها بعد المسحة الثانية إلى سلبية .

وفي سياق سابق أصدر نادي طنطا  بيانًا رسميًا، أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وخضع لاعبو طنطا للمسحة الأولي يوم الثلاثاء الماضي والتي أسفرت نتيجتها عن إصابة 3 من اللاعبين و2 من الجهاز الفني .

اقرأ أيضا:

وقال أيمن المزين، المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا، أن هناك 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا، ظهرت بعد إجراء المسحة الأولى.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" هناك 3 لاعبين مصابون بكورونا بالإضافة إلى 2 من الجهاز الفني".

وواصل:" عودة الدوري صعبة للغاية، فالأمر لا يمكننا السيطرة عليه، وضيق الوقت بسبب زيادة الحالات في الدوري المصري يحول دون إكمال المسابقة.
Advertisements

ترشيحاتنا

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

شوبير: صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 21 مليون جنيه

أول تعليق من الطبيب المعالج لـ الراحلة رجاء الجداوي على خبر وفاته

في أول ظهور له بعد شفاء نجلته من كورونا .. خالد الغندور يهاجم عمرو الجنايني

ابقي كلميني لو الموضوع اتكرر.. هنا الزاهد تكشف رد فعل زوجها وجمهورها عن تعرضها للتحرش.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب جنيهين في ختام تعاملات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف