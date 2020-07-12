ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة 35





حقق نادي ولفرهامبتون انتصارًا هامًا على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة، فيما قاد محمود حسن تريزيجيه ، فريقه أستون فيلا لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.









وحسم نادي توتنهام ديربي شمال لندن لصالحه، بعد فوزه على ارسنال بهدفين مقابل هدف، فيما اكتسح نادي بورنموث نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات اليوم.









ويتبقى غدًا الاثنين مباراة وحيدة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نادي ساوثهمبتون.







