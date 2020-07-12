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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة 35

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:17 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم الأحد، 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، من عمر الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.


حقق نادي ولفرهامبتون انتصارًا هامًا على حساب إيفرتون بثلاثية نظيفة، فيما قاد محمود حسن تريزيجيه، فريقه أستون فيلا لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.


وحسم نادي توتنهام ديربي شمال لندن لصالحه، بعد فوزه على ارسنال بهدفين مقابل هدف، فيما اكتسح نادي بورنموث نظيره نادي ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات اليوم.


ويتبقى غدًا الاثنين مباراة وحيدة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يلاقي مانشستر يونايتد نظيره نادي ساوثهمبتون.


وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:

1- ليفربول 93 نقطة

2- مانشستر سيتي 72 نقطة

3- تشيلسي 60 نقطة 

4- ليستر سيتي 59 نقطة

5- مانشستر يونايتد 58 نقطة

6- ولفرهامبتون 55 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة

8- توتنهام 51 نقطة 

9- آرسنال 50 نقطة

10- بيرنلي 49 نقطة

11- ايفرتون 45 نقطة

12- ساوثهمبتون 44 نقطة

13- نيوكاسل 43 نقطة

14-  كريستال بالاس 42 نقطة

15- برايتون البيون 36 نقطة

16- ويست هام 34 نقطة

17- واتفورد 34 نقطة

18- بورنموث 31 نقطة

19- أستون فيلا 30 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة
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