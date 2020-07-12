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رياضة

القبض على مشجع أستون فيلا يبلغ 12 عاما بعد توجيه تهديدات عنصرية لـ زاها مهاجم كريستال بالاس

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الأحد، عن القبض على أحد مشعجي فريق أستون فيلا، بعد توجيه لتهديدات عنصرية للإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

ونشر زاها رسائل تلقاها على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، حملت تهديدات عنصرية له، وذلك قبل مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وأكدت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، إلقاء السلطات للقبض على المشجع صاحب التهديدات العنصرية ضد زاها.

وأشارت الرابطة أنها مصدومة عند معرفتها أن المشجع الذي وجه تلك التهديدات العنصرية لزاها يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

وقاد محمود حسن تريزيجيه فريقه أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم في البريميرليج.
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