توتنهام يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حسم نادي توتنهام هوتسبير ديربي شمال لندن لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه نادي ارسنال بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت، التسجيل لأرسنال في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية سكنت شباك مواطنه هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.





وفي الدقيقة 19، عادل سون هيونج مين النتيجة لتوتنهام بعد خطأ دفاعي معتاد ومتكرر من البرازيلي ديفيد لويز لاعب أرسنال.





وفي الدقيقة 31، سدد الويلزي بين ديفيز لاعب توتنهام كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أرسنال، لكنها ارتطمت بعارضة مارتينيز حارس الجانرز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي توبي ألدرفيرلد هدف الانتصار لفريقه توتنهام برأسية رائعة قابل بها الضربة الركنية التي نفذها زميله سون، ليحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 52 في المركز الثامن، فيما تراجع نادي ارسنال للمركز التاسع بعدما توقف رصيده عند النقطة، لتتضائل آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك الدوري الأوروبي.



