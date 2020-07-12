AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على أرسنال في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
حسم نادي توتنهام هوتسبير ديربي شمال لندن لصالحه، وذلك بعد فوزه على ضيفه نادي ارسنال بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت، التسجيل لأرسنال في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية سكنت شباك مواطنه هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.

وفي الدقيقة 19، عادل سون هيونج مين النتيجة لتوتنهام بعد خطأ دفاعي معتاد ومتكرر من البرازيلي ديفيد لويز لاعب أرسنال.

وفي الدقيقة 31، سدد الويلزي بين ديفيز لاعب توتنهام كرة قوية من على حدود منطقة جزاء أرسنال، لكنها ارتطمت بعارضة مارتينيز حارس الجانرز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي توبي ألدرفيرلد هدف الانتصار لفريقه توتنهام برأسية رائعة قابل بها الضربة الركنية التي نفذها زميله سون، ليحقق لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي توتنهام للنقطة 52 في المركز الثامن، فيما تراجع نادي ارسنال للمركز التاسع بعدما توقف رصيده عند النقطة، لتتضائل آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك الدوري الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. أرسنال يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي.. ومصائب الجانرز تتوالى بإصابة لينو

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام برايتون

توتنهام ينتصر على وست هام في الدوري الإنجليزي .. فيديو

آرسنال يتقدم على نوريتش بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أوباميانج يقود آرسنال لاكتساح نوريتش برباعية في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي يتعادل مع أرسنال بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الجماعة تؤدي صلاة الفجر.. هل أقضى صلاة السنة بعد الفريضة أم أنتظر عقب شروق الشمس؟

متأثرا بفيروس كورونا .. وفاة القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

الأهلي يوجه نداء للدولة بسبب إهانة مرتضى منصور لمئة مليون مصري

عدم ملء خزان الوقود للآخر.. احذر ارتكاب هذه الأخطاء في فصل الصيف

كفرتم بوطنكم.. عباس شومان يرد على مهاجمي خطبة الجمعة

وزير البترول الأسبق يكشف مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. أطعمة لن تصدقها تساعد على نمو اللحية

بالأسود الشبيكة.. أنابيلا هلال تبهر جمهورها بإطلالة لافتة

أهمها تعزيز المناعة وصحة الدماغ.. فوائد هائلة للعنب على الصحة