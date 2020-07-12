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رياضة

ثنائية تاريخية لـ تريزيجيه.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:58 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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محمد السعيد
حقق فريق أستون فيلا بقيادة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز تريزيجيه هدف أستون فيلا الأول عن طريق عرضية من الجانب الأيمن سددها من لمسة واحدة لتعانق الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 استغل تريزيجيه خطأ فادح من دفاع كريستال بالاس، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة على يمين الحارس، مسجلال هدف الفيلانز الثاني.

وتعد هذه أول ثنائية لـ تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنها المرة الأولى التي يسجل ويفوز فريقه، حيث سجل في 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها بخسارة أستون فيلا.


وبهذه النتيجة تجمد رصيد كريستال بالاس عند المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة الـ 30 في المركز الـ 18، ليحيي الفيلانز آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل.
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