ثنائية تاريخية لـ تريزيجيه.. ملخص وأهداف مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق أستون فيلا بقيادة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





أحرز تريزيجيه هدف أستون فيلا الأول عن طريق عرضية من الجانب الأيمن سددها من لمسة واحدة لتعانق الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.





وفي الدقيقة 59 استغل تريزيجيه خطأ فادح من دفاع كريستال بالاس، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة على يمين الحارس، مسجلال هدف الفيلانز الثاني.





وتعد هذه أول ثنائية لـ تريزيجيه في مسابقة الدوري الإنجليزي، كما أنها المرة الأولى التي يسجل ويفوز فريقه، حيث سجل في 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها بخسارة أستون فيلا.







