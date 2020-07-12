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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شاهد | هدف تريزيجيه الرائع في شباك كريستال بالاس

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:36 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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محمد السعيد
نجح أستون فيلا، في إنهاء الشوط الأول متقدما على كريستال بالاس بهدف نظيف سجله الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف أستون فيلا من كرة عرضية من الجانب الايمن، استطاع تريزيجيه أن يهرب من الرقابة تماما ويسدد الكرة بشكل رائع على يمين حارس المرمى.

وبدأ محمود حسن تريزيجيه، المباراة أساسيا مع أستون فيلا بينما تواجد موطنه أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آماله في البقاء في البريميرليج الموسم المقبل، وتجنب الهبوط إلى التشامبيونشيب.

وفشل أستون فيلا في تحقيق أي فوز خلال آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 27 نقطة.
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