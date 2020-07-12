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رياضة

وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والتوقيع لـ الشباب السعودي.. تفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، على مشارف التوقيع مع نادي الشباب السعودي، للانضمام له من الموسم المقبل.

وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي، أن أزارو أثار الجدل في السعودية بالنسبة لجمهور نادي الاتفاق، بعدما نشر صورة لصديقه أمس مظهرًا مكان إقامته في عاصمة المملكة الرياض.

ولم ينضم أزارو لتدريبات نادي الاتفاق استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي الشهر المقبل، وانتهت مدة إعارته لصفوف الفريق، وعدم الوصول لحل حتى الآن بخصوص تمديد الإعارة لنهاية الموسم، بسبب توقفه لتفشي فيروس كورونا.

وأشار الموقع أن المتابعين في السعودية رجحوا تواجد أزارو من أجل توقيع عقود انتقاله لصفوف نادي الشباب، والذي كان قد اهتم بالتعاقد مع أزارو سابقًا، لكنهم تخلوا عن ذلك لمغالاة النادي الأهلي في مطالبه الخاصة برحيل أزارو والتي بلغت 3 ملايين دولار.

جدير بالذكر أن أزارو قد تمت إعارته لصفوف نادي الاتفاق في شهر يناير الماضي، من النادي الأهلي لمدة 6 أشهر.
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