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رياضة

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:27 ص
محمد شريف لاعب الأهلي
محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى إنبي
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محمد السعيد
وصل منذ ساعات قليلة وفد من نادي الاتفاق السعودي إلى القاهرة، للتفاوض مع إدارة النادي الأهلي، حول ضم محمد شريف لاعب الفريق المعار إلى إنبي.

وذكرت صحيفة "سبورت" السعودية، أن وفدا من نادي الاتفاق وصل إلى القاهرة، للتفاوض مع النادي الأهلي حول ضم محمد شريف، خلال الصيف المقبل.


وأضافت الصحيفة، أن رغبة نادي الاتفاق في ضم محمد شريف، جاءت بعد اقتراب المغرب وليد أزارو مهاجم الفريق المعار من الأهلي من الرحيل، والعودة إلى القلعة الحمراء مجددا.

ويحتل محمد شريف وصافة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز متصدر الترتيب بـ 13 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد شريف 400 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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