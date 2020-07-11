الوفد يصل غدا.. الاتفاق السعودي يقترب من ضم محمد شريف من الأهلي





أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الأتفاق السعودي قرروا إرسال وفد من النادي إلي القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول علي خدمات محمد شريف لاعب الفريق المعار الي نادي إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسئولي نادي الاتفاق جددوا المفاوضات مع اللاعب بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.







