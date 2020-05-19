محمد شريف لـ إنبي: سأبقى معكم حال رحيلى عن النادي الأهلي

تلقى مسئولو نادى إنبي وعدا من قبل محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالبقاء مع الفريق خلال الموسم الكروي المقبل فى حال خروجه معار من الأهلي من جديد.





وينتهى تعاقد محمد شريف مع إنبي بنهاية الموسم الكروي الجاري، كونه معارا من النادي الأهلي لمدة موسم واحد تنتهى بنهاسة الموسم الحالي.





وأبدي حلمي طولان رغبته الكبيرة فى بقاء محمد شريف مع الفريق البترولى، فى ظل الحاجة الفنية الشديدة له نتيجة دوره المؤثر مع الفريق والاعتماد عليه بشكل كامل فى قيادة هجوم الفريق.





وطالب طولان ، إدارة ناديه بالتحرك الرسمي ومخاطبة النادي الأهلي لحسم ضم اللاعب وبقاءه مع الفريق خلال الفترة المقبلة ، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع الأهلي لحسم ضم شريف حتى ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر.





ويجد إنبي صعوبات بالغة فى بقاء محمد شريف ضمن صفوفه خلال الموسم الكروى الجديد بعد تردد أنباء قوية عن رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي فى عودته إلى صفوف الفريق .