رئيس نادي إنبي: نسعى للتعاقد مع ثنائي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن.. فيديو

قال زكريا السيد، رئيس نادي انبي، إن إدارة النادي البترولى، تأمل فى التعاقد مع ثنائى الأهلى، محمد شريف ، و صلاح محسن ، خلال الفترة المقبلة.





وأضاف زكريا السيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن محمد شريف، يقدم مستويات فنية مميزة خلال الموسم الحالى، ونسعى لتمديد إعارته معنا أو ضمه بشكل نهائى حال وافق الأهلى على ذلك.









وأوضح أن ناديه تقدم بطلب رسمي للأهلى، برغبتنا فى استمرار محمد شريف ، لكن ظروف كورونا أجلت المفاوضات، مشيرا إلى أن الأهلى وحده الذى يحدد موقف محمد شريف، سواء بالعودة أو استمرار إعارته.





ولفت إلى أن إنبي، لم يصل إله حتى الآن أى عروض رسمية، بضم أسامة جلال ، رغم التقارير الصحفية التى ربطته بالأهلى، مضيفا أن ناديه يرغب فى عودة صلاح محسن، لكن الرأى الأخير لحلمى طولان.





وأردف: “نستعد للدورى بشكل جيد، وسنخوض عدة وديات خلال الفترة المقبلة، ولا إصابات بالفريق بكورونا”



