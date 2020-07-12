الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

اقترب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، من البقاء مع الاتفاق حتى إشعار آخر خلال الفترة المقبلة.



وذكرت تقارير سعودية، أن الاتفاق نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع الأهلي من أجل تمديد إعارة وليد ازارو حتى انتهاء الدوري السعودي الجاري.



وكانت مدة تعاقد وليد أزارو انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والاتفاق السعودي للحصول على خدمات أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ولكن وافق الأهلى على تمديد الإعارة حتى نهاية الدوري السعودي بسبب أضرار فيروس كورونا والتى لحقت بالجميع.



يذكر أن أزارو لا يزال مصيره معلقا بشأن عودته من جديد إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة بسبب السويسري رينيه فايلر الذى يتحفظ على عودة اللاعب المغربي والاستمرار مع الأهلى خلال الموسم الكروى الجديد.