AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:03 م
وليد أزارو
وليد أزارو
Advertisements
عمرو الحلوانى

اقترب وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، من البقاء مع الاتفاق حتى إشعار آخر خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير سعودية، أن الاتفاق نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع الأهلي من أجل تمديد إعارة وليد ازارو حتى انتهاء الدوري السعودي الجاري.

وكانت مدة تعاقد وليد أزارو انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والاتفاق السعودي للحصول على خدمات أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ولكن وافق الأهلى على تمديد الإعارة حتى نهاية الدوري السعودي بسبب أضرار فيروس كورونا والتى لحقت بالجميع.

يذكر أن أزارو لا يزال مصيره معلقا بشأن عودته من جديد إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة بسبب السويسري رينيه فايلر الذى يتحفظ على عودة اللاعب المغربي والاستمرار مع الأهلى خلال الموسم الكروى الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو

رسميا.. وليد أزارو يعود للأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتفاق السعودي

%44 من قراء صدى البلد يرفضون عودة وليد أزارو لـ الأهلي

وليد أزارو يرفض العودة للنادي الاهلي ويقترب من الدوري القطري ..فيديو

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

بعد مقاطعته تدريبات الاتفاق.. أزارو مهدد بعدم اللعب في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

متأثرا بفيروس كورونا .. وفاة القمص إشعياء ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر

لن نتردد في مواجهة مخالفات البناء .. وإجراءات 2016 نجحت في مواجهة فيروس كورونا .. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح الأسمرات 3

مسقط الحفاضة.. عمر الشناوي في أحدث ظهور مع ابنه

توقعات عالمية جديدة بشأن أسعار الفائدة في مصر.. اعرف أكثر

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

AdvertisementS

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

الأهلى يوافق على بقاء أزارو مع الاتفاق السعودي حتي نهاية الدوري

كاف في ورطة.. تفاصيل جديدة بشأن استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية

هنا جودة لصدى البلد: الخطيب أب لكل لاعبي الأهلي.. أنتظر وصول صلاح مصر لمواجهته.. وأرجأت خطوة الاحتراف

لضم محمد شريف.. وفد الاتفاق السعودي يصل إلى القاهرة للتفاوض مع الأهلي

بسبب انتهاء عقده.. النصر السعودي يمنع مايكون من التدريبات

ديربي لندن .. موعد مباراة توتنهام ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ضربة جديدة للبلوجرانا.. برشلونة: إصابة جريزمان في العضلة الرباعية بالقدم اليمنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل