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رياضة

لاعبو طنطا يجرون المسحة الرابعة بعد وصولهم لمعسكر التدريب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، إجراء المسحة الرابعة فور وصول اللاعبين إلى معسكر التدريب.

وسيتوجه جميع اللاعبين والجهاز الفني إلي القاهرة، لإقامة معسكر مغلق استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، قرر الدخول في معسكر مغلق في القاهرة استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز من جديد.

وأعلن أيمن المزين قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر ، وجاءت القائمة كالآتي :-

محمد فتحي ، محمد أشرف ، علي فرج ،  محمد حسام الشرخه ، محمود كابونجا ،  سليمان عبدربه ، محمود مسعود ،  أحمد سالم صافي ، احمد فهمي ، محمد اسعد ، اسلام فؤاد ، احمد الألفي ، احمد سعيد أوكا ، محمد الشاذلي ، حسام غالي ، مصطفي امين ، محمد ماجد اونش ، ايهاب سمير ، محمد العشري ، محمود منصور ، محمد ناجي جدو ،  احمد الشناوي ، وليد عادل ، جون افيري ، هشام شعبان ، حسين فيصل ،  عبدالرحمن الدح ، رشدي هاني ، حامد حمدان ، شهاب فتحي ، محمد هشام ، اسامه ايمن ، مصطفي الكومي.

بينما سيتواجد من الجهاز الفني 17 فردا، وهم:
أيمن المزين ، علاء عكاشة ، محمد عطية ، وليد المحروقي ، احمد شوك ،  وليد ميهوب ، محمد بدوي ، اسامة ليلة ، جمال بشير ، خالد مصطفي ، محمد العناني ، مجدي وكوك ، احمد موسى ، اكرم صبحي ، وائل ابراهيم ، مصطفى العونية ، محمد عبدالعال.

يذكر أن طنطا سيقيم معسكر مغلق في القاهرة بدايتا من الغد ، وحتي نهاية مباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن عودة الدوري مرة أخري بعد إيقافه في الفترة السابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.
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