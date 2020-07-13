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أخبار العالم

رتل عسكري تركي يدخل إلى محافظة إدلب السورية.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
رصد عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، شريط فيديو لإستقدام تركيا مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى معسكر المسطومة في جنوب محافظة إدلب السورية. 

وتحتل تركيا العديد من المناطق في الداخل السوري، بذريعة محاربة قوات حزب العمال الكردستاني، والتنظيمات الإرهابية. 

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، عن نجاحه في رصد رتل عسكري للقوات التركية يدخل إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

وأشار المرصد إلى أن الرتل يضم نحو 40 آلية عسكرية وآليات محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر.

وأضاف أن الرتل التركي توجه نحو معسكر المسطومة الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها على طريق إدلب – أريحا.
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