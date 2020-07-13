بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

تصدر الفنان لطفي لبيب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إدلائه ببعض التصريحات حول إصابته بجلطة فى المخ أثناء استضافته في برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الابراشى.





قال لطفى لبيب " أنا لا أكتم سرا فأنا في حالة مرض وأعانى من جلطة في المخ معطلالى الجنب الشمال كاملا، جمهوري اللي مستني أعمالي مخبيش عليكم أنا في حالة مرض .. مقدرش .. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. أدعولي ربنا يشفيني".





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وفي سياق متصل كشف الدكتور أكثم الإمام لأمراض المخ و الأعصاب، عن أبرز أسباب واعراض الإصابة بجلة فى المخ.





أعراض الإصابة بـ جلطة فى المخ ، تختلف الأعراض بحسب المنطقة التي بها نقص في وصول الدم ، فكل منطقة من الدماغ قد هيأ لها الله وظيفة معينة ، كماأنه من المهم أن يعرف المريض وأقاربه أن الفص الأيمن من الدماغ يتحكم في حركةالجزء الأيسر من الجسم ، كما أن الفص الأيسر من الدماغ يتحكم في حركة الجزء الأيمن, كذلك يجب أن يُعلم أن منطقة الكلام فهما ونطقا هي في الفص الأيسر من الدماغ .





الأعراض الشائعة لجلطة الدماغ هي..

– الفقد المفاجئ للقوة في الجزء الأيمن أو الأيسر من الجسم إضافة إلى حصول ضعف في حركة عضلات أسفل الوجه في أحد الجزئين.

– صعوبة الكلام مثل: ثقل اللسان، عدم وضوح مخارج الحروف.

- عدم فهم المريض للكلام الموجه إليه ، و عدم استطاعة المريض التعبير عن أفكاره ، و صعوبة القراءة والكتابة.

– أعراض بصرية مثل: فقد الرؤية في إحدى العينين مؤقتا ، أو ضعف النطاق البصري في الجزء الأيمن أو الأيسر من مجال الرؤية.

- الاضطراب المفاجئ جدًا فى الوعى ، أو التركيز ، أو التصرفات.

- عندما تكون الجلطة في جذع الدماغ فقد يصاحبها شعور المريض بغثيان مفاجئ ، وصداع ، ونقص في الوعي ، بالإضافة إلى الإحساس بالدوران واحولال النظر المفاجئ .









أما عن أسباب الإصابة بـ جلطة المخ فتتمثل في ....

- السبب الرئيسي للجلطة هو ما يسمى تصلب الشرايين ، وهذا التعبير مشابه لما يحصل عندما نستخدم أنابيب المياه في منازلنا لسنوات عديدة فإن ما يحصل هو انسداد بعض هذه الأنابيب نتيجة تراكم بعض المواد والصدأ إلى غيره, كذلك يحصل تصلب الشرايين في جسم الإنسان مع كبر السن وعوامل أخرى أهمها التدخين ومرض السكر والضغط.

- والسبب الرئيسي الآخر لانسداد الشرايين وحصول الجلطة هو انسدادها فجأة نتيجة أمراض القلب حيث تتكون من قلب المريض تخثرات قد تكون صغيرة أو كبيرة تنطلق مع تيار الدم وتسد أحد شرايين الدماغ فجأة.

-في حالة أن سبب جلطة الدماغ هو النزيف وليس انسداد الشريان فإن السبب الرئيسي هو ارتفاع ضغط الدم ، أو وجود أسباب أخرى مثل تشوه الشرايين أو الحوادث.



