تجارية الإسماعيلية: العدل توافق على إنشاء مكتب شهر عقاري بمقر الغرفة

أكد احمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية أن وزارة العدل وافقت على طلب الغرفة بالبدء في اجراءات فتح مكتب الشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية





وأضاف عثمان أن ذلك يأتي استجابة للغرفة وبعد الموافقة على الرسومات الهندسية الاخيرة والتي توضح شكل ومكان ومساحه الشهر العقاري بالغرفة.





واشار رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مكتب التوثيق المميكن ( الشهر العقاري ) ستكون الخدمة المقدمة خلاله ولأول مرة داخل مقر الغرفة شاملة اصدار التوكيلات ما بين عام وخاص وإثبات التاريخ على العقود للشركات والتصديق على التوقيعات للعقود الإيجار الخاصة بالمحال و الشركات التجارية في ذاك الوقت .





ونوه إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للبدء في تجهيز المكان خلال الفترة المقبلة على ان يبدأ العمل فورا لخدمة التجار في القريب العاجل .







