بسبب الخلافات الأسرية .. مصرع عامل تناول حبة الغلال السامة بالمنوفية

لقي عامل بمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعه عقب قيامه بتناول حبة القمح القاتلة بعد خلافات أسرية وتم تحرير محضر بالواقعة
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تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية اخطارا يفيد باستقبال مستسفي منوف العام شابا يعاني من حالة تسمم
بالانتقال الفوري والفحص تبين أن الشاب يدعي سيد .م 38 عاما مصابا بحالة تسمم ادعاء تناوله حبة الغلة القاتلة ولقي مصرعه أثناء محاولة إنقاذه
وبسؤال أهليته أفادوا باخباره لهم بقيامه بتناول حبة الغلة السامة بسبب كثرة الخلافات الأسرية التي عكرت صفو حياته
وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .