AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اشتريت خروفًا ثم بعد ذلك أصيب بكسر فهل يجزئ أن أضحي به؟ البحوث الإسلامية يرد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:39 ص
شروط الأضحية بالخروف
شروط الأضحية بالخروف
Advertisements
يارا زكريا
قالت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها ذكرًا كان أو أنثى على الراجح المفتي به؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى}، رواه الحاكم وغيره، وذلك إحياءً لسنة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.

وأوضحت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « اشتريت خروفًا لأضحي به، ثم بعد ذلك أصيب بكسر أكثر من نصف قرنه، فهل يجزئ أن أضحي به؟»، أنه يشترط لصحة الأضحية سلامتها من العيوب الفاحشة التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم، والتي نص عليها حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: {أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنِ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى} رواه الحاكم وأحمد وغيرهما. 

وأضافت عبر الصفحة الرسمية للمجمع بالفيسبوك أن الأضحية بالخروف الذي ليس له قرن خِلقةً جائز باتفاق الفقهاء، قال ابن عبد البرِّ رحمه الله: {العلماء مجمعون على أنَّ الجمَّاء وهي: التي لم يُخلق لها قرنٌ جائزٌ أن يضحَّى بها...}. الاستذكار (5/ 218)، مشيرةً: «أما الأضحية بمكسورة القرن فالجمهور على جواز الأضحية بها؛ لأن القرن لا يؤكل وكسر القرن معتاد في الأنعام فلا يُعدُّ تشوُّهًا، إلا إذا اصطحب الكسر مرض معدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به».


ونبهت أن ذلك جاء في المجموع للإمام النووي: {تُجْزِئُ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ دُمِّيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا.  قَالَ الْقَفَّالُ: إلَّا أَنْ يُؤَثِّرَ أَلَمُ الِانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ، فَيَكُونُ كَالْجَرَبِ وَغَيْرُهُ.}. المجموع شرح المهذب (8/ 402)، لافتة: «وإن كانت الأضحية بذات القرن أفضل»؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - {ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ}، رواه البخاري.

واختتمت أنه بناء على ذلك تجزئ هذه الأضحية مكسورة أكثر من نصف القرن؛ لأنه إذا جازت التضحية بالجمَّاء- وهي التي لم يُخلق لها قرنٌ - فلَأَنْ تجوز بالعضباء التي ذهب أكثرُ مِن نصف قرنها مِن بابٍ أَوْلى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط العقيقة ومواصفاتها.. وهل يجوز تأخيرها

هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته ؟ الإفتاء تجيب

الأضحية عن الميت.. شروطها وجميع أحكامها ليصل الثواب إليه

هل الوفاة تمنع من الأضحية؟.. دار الإفتاء تجيب

شروط الأضحية من الغنم ذكر أم أنثى .. احذر شراء هذا الخروف للعيد

شروط الأضحية وعمرها .. اعرف سن ذبح الخروف

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد فردوس محمد.. عدد زيجاتها وعدم انجابها ومأساتها منذ 3 سنوات

رغم تصحيح أحمد خليل لتاريخ ميلاده .. ويكيبيديا تصر على الاحتفال به اليوم

فلكيا.. الكويت تكشف عن أول أيام عيد الأضحى

بعد تصريحات محمد وزيري الجريئة.. الجمهور يطارد هيفاء وهبي

الدولار يواصل السقوط أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 13-7-2020

أخبار الفن| بـ الفيديو .. لطفي لبيب: ادعولي ربنا يشفيني .. ياسمين صبري تتصدر تويتر لهذا السبب

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

ملحمة بطب قصر العيني.. استخراج سكين كامل من داخل جمجمة مريض

احترس.. باقٍ يومان على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

سنها لا تسمح بتمثيل الجريمة| تسليم الطفلة المتهمة بشنق أخرى لأسرتها وتأهيلها نفسيا

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الدايت .. طريقة صحية لـ قلي البطاطس المحمرة

بسبب السعال والكمامة.. القبض على زوجين بمركز تسوق في أمريكا

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل