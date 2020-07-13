صحة كفر الشيخ تعقد اجتماعا لمتابعة جهود مكافحة كورونا.. صور

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا يضم جميع مديري الإدارات الفنية والإدارية؛ للاطمئنان على الوضع الحالي لـ وباء كورونا وإعادة توزيع المهام بين جميع الإدارات، بهدف تضافر الجهود لمكافحة هذا الوباء، وذلك بحضور الدكتور سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات.





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وأكدت سلام على ضرورة وصول الخدمات، والمتابعة المستمرة لجميع الحالات والتأكد من توافر وسلامة جميع المستلزمات والأدوية اللازمة لتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها المرضى سواء لـ كورونا أو غيرها من المرضى المترددين على المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية.





وشددت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على ضرورة تكثيف المرور اليومي من قبل مديري الإدارات ومساعديهم مع التأكيد على الالتزام بجميع وسائل الوقاية من العدوى اللازمة لحماية الفريق الطبي.





وأوضحت وكيل وزاره الصحة بمحافظة كفر الشيخ، خلال الاجتماع، أن سلامة الفريق الطبي بالتوازي مع الخدمات المقدمة للمواطنين والمرض، من أهم أولوياتها.