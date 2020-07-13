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محافظات

بعد خروج 10 مصابين.. 109 حالات تعافي من كورونا بمستشفى بنها التعليمي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن مستشفى بنها التعليمي في القليوبية عن شفاء وخروج 10 حالات وذلك بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيها من فيروس كورونا المستجد .

وأضافت الدكتورة أمنية خليل مدير المستشفى، ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويله لمستشفى عزل.

وقالت الدكتورة أمنية خليل أن المستشفى لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وناشدت أمنية المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأشارت مدير المستشفى إلى أنه بلغ إجمالي الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى حتى الآن 30 مريضا مصابا بالفيروس ويتم تقديم الخدمة لهم من الفريق الطبي.
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