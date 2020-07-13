بعد خروج 10 مصابين.. 109 حالات تعافي من كورونا بمستشفى بنها التعليمي

أعلن مستشفى بنها التعليمي في القليوبية عن شفاء وخروج 10 حالات وذلك بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيها من فيروس كورونا المستجد .





وأضافت الدكتورة أمنية خليل مدير المستشفى، ارتفاع عدد حالات المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى إلى 109 حالات منذ تحويله لمستشفى عزل.





وقالت الدكتورة أمنية خليل أن المستشفى لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وناشدت أمنية المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.





وأشارت مدير المستشفى إلى أنه بلغ إجمالي الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى حتى الآن 30 مريضا مصابا بالفيروس ويتم تقديم الخدمة لهم من الفريق الطبي.