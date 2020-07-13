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محافظات

إصابة القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط بـ كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام  مطرانية كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، اليوم، إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

وقال بسطوروس، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سمحت إرادة الله أن أصاب بفيروس كورونا المستجد، وكلي ثقة في قدرة الله ونعمة الشفاء بالدعاء والصلاة من أجلي".

وأضاف، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، ودير القديسة دميانة، "وأنا الآن بالعزل المنزلي مع أبونا بيشوي.. الأبناء والأصدقاء الأعزاء اطمئنوا ربنا موجود".

يذكر أن القمص بطرس بسطوروس، من مواليد مدينة دسوق، ويتولي منصب رئيس فرع بيت العائلة بمحافظة كفر الشيخ.

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