تريزيجيه يغازل الأهلي بعد هدفيه مع أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

غازل اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ناديه الأهلي السابق بعد إحرازه هدفين في مرمي كريستال بالاس في المباراة الماضية.





ونشر تريزيجيه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة باحتفاله بالهدف الثاني بجانب صورة بتشيرت النادي الأهلي، معلقًأ عليها: "بكل فخر صنع في الأهلي".





ونجح تريزيجيه في إحراز هدفين قاد بهما فريقه استون فيلا للفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليحيي آمال فريقه بالبقاء في الدوري الموسم المقبل.





ويعد تريزيجيه واحدا من أهم نجوم الأهلى السابقين فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والذى يتمتع بعلاقة كبيرة وحب شديد من جانب جماهير النادي الأهلي.