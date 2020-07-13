أقل من السابق.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لعلاج تداعيات كورونا

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن البلاد ستوفر حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لعلاج تداعيات فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، سيرى المواطنون الأمريكيون قريبًا جولة ثانية من مساعدات الإغاثة الاقتصادية، ولكن لن يكون المبلغ هو نفسه كما كان في المرة الأولى حسبما صرح كودلو.





وقال كودلو لشبكة "Fox Business" إن المساعدات الجديدة ستكون أقل من 1200 دولار، وهو المبلغ الذي حصل عليه المواطنين الأمريكيين الذين استوفوا الشروط بموجب قانون مكافحة فيروسات كورونا.





ولفت إلى أن المساعدات ستكون أيضًا أكثر استهدافًا مما كانت عليه في المرة الأولى، أي أنها ستكون للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وهم بين فئات الدخل المنخفض.



