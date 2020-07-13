تفاقم خلاف ترامب وفوسي.. والثمن قد يكون طرد المستشار

يبذل البيت الأبيض جهودًا كبيرة لتشويه سمعة الدكتور أنتوني فوسي، مستشار الرئيس الأمريكي للشئون الصحية بعد أن أجرى مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز.





احتلت المقابلة عناوين الصحف لأن فوسي -مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية- اعترف بأنه بالكاد تحدث إلى ترامب خلال الأشهر الماضية.





على الرغم من أن مقابلة فوسي الأسبوع الماضي مع فاينانشيال تايمز تمت الموافقة عليها من قبل البيت الأبيض، وفقًا لأحد المساعدين، قام مسؤولو الإدارة بتوزيع قائمة اتهامات للرجل تضمنت تصريحات أدلى بها فوسي خلال المراحل المبكرة للوباء.





واستشهد البيت الأبيض بهذا كدليل على خطأ فوسي.





انزعج ترامب من تعليقات فوسي، وفق ما قال شخص مطلع على الأمور.





وقال مسئول كبير "أنا أحترم دكتور فوسي كثيرًا ، لكن دكتور فوسي ليس على حق بنسبة 100٪ كما أنه ليس بالضرورة كذلك".





وقد يتخذر ترامب خلال الأيام المقبلة قرارا بالاستغناء عن فوسي بعد أن وصل الخلاف بينهما مرحلة متشابكة.



