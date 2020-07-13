مسؤول أمريكي يهاجم مستشار ترامب: ليس على حق فيما يخص كورونا 100%

قال الأدميرال بريت جيروير، كبير مسؤولي اختبار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بالولايات المتحدة، إن خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي "ليس على حق بنسبة 100 في المائة" لأنه ينظر إلى جائحة كورونا من "وجهة نظر ضيقة للغاية للصحة العامة".





وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن فاوتشي جادل من أجل إغلاق أجزاء من البلاد مع زيادة الإصابات دون الحصول على موافقة من بقية فرقة العمل بالبيت الأبيض.





وتابع: "أنا أحترم الدكتور فاوتشي كثيرًا0، لكنه ليس على حق بنسبة 100 في المائة، وهو أيضًا ليس بالضرورة - وهو يعترف بذلك - يضع المصلحة الوطنية بالكامل في الاعتبار".





وذكر: "إنه ينظر إليها من وجهة نظر صحية عامة ضيقة للغاية."





ودافع جيروير عن فريق العمل بالبيت الأبيض، قائلًا إن" لديها مناقشة كاملة ونزيهة" وتجتمع ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.





وقال إنه يشعر بحرية مطلقة في قول أي شيء لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي يرأس فريق العمل.



