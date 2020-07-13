سيناريو تخيلي لفيلم الغسالة.. مستقبل وإيه كمان؟

إعلان قصير جدًا لـ الفيلم الكوميدي الغسالة الذي من المقرر إطلاقه في دور العرض قريبًا، ولكن من خلال هذه الثواني القليلة، هل من الممكن توقع سيناريو الأحداث الذي من الممكن أن يكون عليه الفيلم. التالي سيناريو تخيلي معتمد على الإعلان فقط.





-في البداية، من الواضح أن الغسالة هي آلة الزمن التي يسافر بها الشخصيات الرئيسية من زمن إلى آخر، ولكن لا ندري إن كان قد تم اختراعها في الحاضر أم المستقبل.





-في نهاية الإعلان التفت محمود حميدة وأحمد حاتم والطفل محمد فرج حين نادى بيومي فؤاد باسم عمر، وهذا يعني أن الثلاثة نفس الشخص من أعمار مختلفة.





-الشخصية التي يؤديها محمد سلام ظهرت في أكثر من لقطة بصحبة حاتم وهنا الزاهد وهم على وفاق، ولكن أيضًا حدث بينهم صراعات، فيبدو أن سلَّام سيكون صديقًا ثم ينقلب عدوًا أو العكس.





-التركيبة التي ذكرها أحمد فتحي في الإعلان هي أصل الصراع بين الجميع، وفي الغالب هي التركيبة المسؤولة عن السفر عبر الزمن.





-ظهور طفيف وغريب لطاهر أبو ليلة، قد يبدو من الملامح أنه الشخص الشرير أو شيخ من المستقبل.





-شيرين رضا ضيفة شرف الفيلم؟ قد تكون هي من يحل اللغز في النهاية.





-هل التركيبة هي مسحوق OMO الموجود فوق الغسالة في بداية الإعلان؟ من الممكن.



