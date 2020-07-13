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رياضة

الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الفريق لاستئناف المنافسات الرسمية المقبلة وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية أمس.

المران اشتمل على الجوانب الفنية والخططية فقط وجاء أبرزها كيفية ممارسة الضغط المتقدم من قبل المهاجمين وصناعة الفرص والتحرك بدون كرة.

وتواجد الغينى بيكيتى دا سيلفا بالتدريبات الجماعية بعد وصوله قادما من بلاده.

كما تطرق المران على تدريبات تسليم وتسلم فى المساحات الضيقة قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.

وحرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمى على تنظيم تدريبات حول قياس سرعة رد الفعل لدى كل حارس بجانب التعامل المميز مع التسديدات والكرات العرضية.
الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور
الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور
الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور
الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور
الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور
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